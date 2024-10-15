Вестник Кавказа

Депутату из Армении запретили въезд в Россию

Депутату из Армении запретили въезд в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Депутату Хачатуру Сукиасяну запретили въезд в РФ на фоне расследования кражи бриллиантов.

РФ запретила въезд в страну депутату армянской партии "Гражданский договор" Хачатуру Сукиасяну, передают СМИ. 

Информации о возможных причинах решения госорганов не поступало. 

Отметим, что имя армянского депутата фигурирует в недавнем расследовании уголовного дела о краже бриллиантов компании "Алроса". Согласно информации ФСБ, сотрудница компании вместе с сыном занималась кражей бриллиантов, которые затем контрабандой переправлялись в Армению. 

Сукиасян в материалах дела называется "бенефициаром" преступной схемы.

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