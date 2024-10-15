Депутату из Армении запретили въезд в Россию

Депутату Хачатуру Сукиасяну запретили въезд в РФ на фоне расследования кражи бриллиантов.
РФ запретила въезд в страну депутату армянской партии "Гражданский договор" Хачатуру Сукиасяну, передают СМИ.
Информации о возможных причинах решения госорганов не поступало.
Отметим, что имя армянского депутата фигурирует в недавнем расследовании уголовного дела о краже бриллиантов компании "Алроса". Согласно информации ФСБ, сотрудница компании вместе с сыном занималась кражей бриллиантов, которые затем контрабандой переправлялись в Армению.
Сукиасян в материалах дела называется "бенефициаром" преступной схемы.