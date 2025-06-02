Депутат Артур Саркисян лишился неприкосновенности

Нацсобрание Армении проголосовало за лишение депутатской неприкосновенности депутата-оппозиционера Артура Саркисяна. Ранее сегодня после его выступления в парламенте завязалась драка.

Представитель оппозиции, депутат армянского парламента Артур Саркисян остался без депутатской неприкосновенности, сообщают СМИ.

Ходатайство о лишении депутата оппозиционной националистической фракции "Армения" неприкосновенности направил генеральный прокурор. За него голоса отдали 62 депутата, представители оппозиции от участия в голосовании воздержались, против не высказался никто.

Саркисяна подозревают в рамках уголовного дела о попытке "силового захвата власти и подготовке теракта", основным подозреваемым по нему проходит уже арестованный Баграт Галстанян – лидер сфабрикованного армянскими националистами Роберта Кочаряна движения "Священная борьба". Прокуратура намерена ходатайствовать о его аресте.

Ранее сегодня Артур Саркисян выступил в парламенте, после его слов в зале заседаний началась масштабная драка.