Баграт Галстанян арестован на два месяца

Минувшей ночью в Ереване завершился суд над лидером сфабрикованного армянскими националистами Роберта Кочаряна движения "Священная борьба" Багратом Галстаняном – оно пыталось захватить власть в стране.
Столичный суд общей юрисдикции, рассмотрев дело, принял решение арестовать главу прокси-движения карабахского клана Галстаняна сроком на два месяца, передает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал архиепископа"
- адвокат Ованнес Худоян
Ранее Галстанян и несколько десятков его соратников были задержаны по обвинению в подготовке терактов и попытке захвата власти.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале назвал план "борцов" "попыткой переворота мерзавцев".
Адвокаты Галстаняна намерены обжаловать арест в Апелляционном суде.