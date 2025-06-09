Вестник Кавказа

Баграт Галстанян арестован на два месяца

Баграт Галстанян арестован на два месяца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер сфабрикованного националистами Роберта Кочаряна движения "Священная борьба" Баграт Галстанян минувшей ночью был арестован судом Еревана на два месяца.

Минувшей ночью в Ереване завершился суд над лидером сфабрикованного армянскими националистами Роберта Кочаряна движения "Священная борьба" Багратом Галстаняном – оно пыталось захватить власть в стране.

Столичный суд общей юрисдикции, рассмотрев дело, принял решение арестовать главу прокси-движения карабахского клана Галстаняна сроком на два месяца, передает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал архиепископа"

- адвокат Ованнес Худоян

Ранее Галстанян и несколько десятков его соратников были задержаны по обвинению в подготовке терактов и попытке захвата власти.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале назвал план "борцов" "попыткой переворота мерзавцев".

Адвокаты Галстаняна намерены обжаловать арест в Апелляционном суде.

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