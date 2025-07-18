День Крещения Руси отпразднуют в Краснодаре

В историческом парке "Россия – моя история" в Краснодаре состоится фестиваль, посвященный Дню Крещения Руси, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Мероприятия пройдут 27 июля и начнутся в 11:00 мск. В парке для посетителей будут работать тематические выставки. Для детей также состоится викторина "Тропинками святой Руси".
В пресс-службе мэрии заявили, что в рамках фестиваля гости смогут посетить интерактивную лекцию "Святая Русь" и тематическую экскурсию "Крым в истории России".
Помимо этого, состоится премьерный показ сериала "Россия – моя история. Херсонес", посвященный событиям эпохи Римской империи и до крещения князя Владимира.
Стоит добавить, что День Крещения Руси отмечается 28 июля. Кроме того, дата является днем памяти князя Владимира.