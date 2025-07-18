День Крещения Руси отпразднуют в Краснодаре

В Краснодаре пройдет фестиваль ко Дню Крещения Руси. Мероприятия пройдут 27 июля в историческом парке "Россия – моя история".

В историческом парке "Россия – моя история" в Краснодаре состоится фестиваль, посвященный Дню Крещения Руси, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Мероприятия пройдут 27 июля и начнутся в 11:00 мск. В парке для посетителей будут работать тематические выставки. Для детей также состоится викторина "Тропинками святой Руси".

В пресс-службе мэрии заявили, что в рамках фестиваля гости смогут посетить интерактивную лекцию "Святая Русь" и тематическую экскурсию "Крым в истории России".

Помимо этого, состоится премьерный показ сериала "Россия – моя история. Херсонес", посвященный событиям эпохи Римской империи и до крещения князя Владимира.

Стоит добавить, что День Крещения Руси отмечается 28 июля. Кроме того, дата является днем памяти князя Владимира.