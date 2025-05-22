В Краснодаре увековечат память героев Кубанского казачьего войска

Уже до конца текущего 2025 года в центре Краснодара будет установлен памятник воинам-героям возрожденного Кубанского казачьего войска, активно защищающим интересы России.

До конца текущего 2025 года в центре Краснодара будет установлен памятник в честь казаков-героев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Монумент высотой 7 м планируется установить возле Войскового собора имени святого благоверного князя Александра Невского. Сейчас ведется активная работа по созданию памятника и детализации его основных объектов"

- вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов

Казаки возрожденного современного Кубанского казачьего войска активно участвуют в различных вооруженных конфликтах, проявляя мужество и героизм и с честью выполняя свой воинский долг по защите интересов Родины, поэтому героический образ современного воина в монументе будет собирательным – в нем будет зафиксирована группа казаков в стремительной атаке, знамена Спаса Нерукотворного, Кубанского казачьего войска и историческое знамя Хоперского полка, передает "АиФ-Юг".

Основание памятника будет венчать выдержка из Святого Евангелия: "Нет больше той любви, как если кто положит душу за други своя".