Деловая миссия самарских предприятий прошла в Баку

Предприятия Самарской области совершили деловую миссию в столицу Азербайджана, рассказали в Минэкономики АР. В ходе переговоров были достигнуты договоренности и предварительные соглашения.

Расширение делового сотрудничества происходит между Азербайджаном и Самарской областью – представители предприятий из этого российского региона посетили с деловой миссией Баку, сообщает Минэкономики Азербайджана.

"Представители региона провели рабочие встречи с Ассоциацией клубов и субъектов малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBSKA) и обсудили особенности ведения бизнеса в республике, сообщают самарские СМИ"

– министерство экономики Азербайджана

В ведомстве уточнили, что также были проведены переговоры с Azera Holding. По их итогам стороны достигли договоренности, согласно которой будут обсуждаться условия поставок продукции, выпущенной в Самарской области. Еще одной темой для предметного обсуждения станут перспективы размещения производственных мощностей в Азербайджане.

В ходе миссии были достигнуты и другие предварительные соглашения, в том числе о продаже продукции компании "Основной Продукт" в бакинских торговых сетях, о строительства турбаз (с ООО "Ассоциация СИП"), о типовом строительстве в Карабахе (с компанией Sara), о поставках домокомплектов от предприятия Greenstream.

Кроме того, были подняты и вопросы логистики – их рассматривали с представителем компаний, входящей в Sara Logistics.