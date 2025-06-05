Вестник Кавказа

Делегация ХАМАС завтра прибудет в Москву

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители палестинского движения ХАМАС в понедельник совершат визит в Москву, рассказал источник. Он состоится на фоне обострения ирано-израильского конфликта.

Члены палестинского движения ХАМАС завтра прибудут в Москву, о визите рассказал источник в делегации.

"В понедельник"

– источник

По его словам, делегацию возглавит заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, передает РИА Новости.

Источник также озвучил примерную программу визита. Он уточнил, что, в частности, запланированы переговоры в МИД РФ.

Визит ХАМАС в российскую столицу состоится на фоне обострения конфликта Ирана и Израиля. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", нанеся удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. В ответ ИРИ начала операцию "Правдивое обещание 3".

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