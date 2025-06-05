Делегация ХАМАС завтра прибудет в Москву

Представители палестинского движения ХАМАС в понедельник совершат визит в Москву, рассказал источник. Он состоится на фоне обострения ирано-израильского конфликта.
Члены палестинского движения ХАМАС завтра прибудут в Москву, о визите рассказал источник в делегации.
"В понедельник"
– источник
По его словам, делегацию возглавит заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, передает РИА Новости.
Источник также озвучил примерную программу визита. Он уточнил, что, в частности, запланированы переговоры в МИД РФ.
Визит ХАМАС в российскую столицу состоится на фоне обострения конфликта Ирана и Израиля. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", нанеся удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. В ответ ИРИ начала операцию "Правдивое обещание 3".