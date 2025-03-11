Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу

Новый посол России в США Александр Дарчиев уже вручил свои верительные грамоты президенту Америки Дональду Трампу. Он был назначен на пост главы дипмиссии РФ в Вашингтоне 6 марта.

Российский посол в США Александр Дарчиев передал верительные грамоты американскому президенту Дональду Трампу. О том, что это событие состоялось, рассказал сам глава дипмиссии.

В частности, дипломат уточнил, что развивать российско-американское взаимодействие "станет легче после вручения президенту США оригиналов верительных грамот", пишет ТАСС.

Напомним, что президент России Владимир Путин издал указ о назначении Дарчиева послом в США 6 марта нынешнего года. До него интересы России в США представлял Анатолий Антонов. Он был назначен главой дипмиссии 21 августа 2017 года, а освобожден от обязанностей 10 октября 2024 года.