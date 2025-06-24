Дарчиев провел переговоры по восстановлению авиасообщения между РФ и США

Посол РФ Дарчиев провел в Москве встречи по вопросу восстановления авиасообщения между Россией и США.

В Москве работают над восстановлением авиасообщения между Россией и США. В столицу РФ прибыл посол России в США Александр Дарчиев для проведения переговоров с представителями различных ведомств, поведал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Приезжал наш новый посол Дарчиев в Москву, вот в эти дни, по-моему. Сегодня он улетел. Он был в Москве, соответствующие консультации в наших ведомствах проводил, обсуждались, я знаю, вопросы о возможном возобновлении авиасообщения между столицами"

– Юрий Ушаков

Ушаков также сообщил, что Россия и США контактируют по новому этапу переговоров, однако конкретных договоренностей о встрече пока нет.

Напомним, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее заявил, что прямые рейсы между США и РФ могут быть запущены до конца года.