Дамаск: военных баз США не будет в Сирии

В МИД Сирии опровергли сообщения о том, что на авиационной базе в Дамаске разместятся американские военные. Ранее о такой возможности писало агентство Reuters.

В Дамаске выступили с опровержением сообщений о том, что на территории Сирии могут быть размещены американские военные базы, об этом сообщили в министерстве иностранных дел САР, передает сирийское государственное агентство SANA.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщило, что Вашингтон намерен развернуть контингент на авиабазе в Дамаске якобы для помощи в реализации будущего соглашения о безопасности между САР и Израилем.

"Информация, опубликованная агентством Рейтер о базах США в Сирии, не соответствует действительности"

– МИД Сирии