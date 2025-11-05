Вестник Кавказа

Дамаск: военных баз США не будет в Сирии

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Сирии опровергли сообщения о том, что на авиационной базе в Дамаске разместятся американские военные. Ранее о такой возможности писало агентство Reuters.

В Дамаске выступили с опровержением сообщений о том, что на территории Сирии могут быть размещены американские военные базы, об этом сообщили в министерстве иностранных дел САР, передает сирийское государственное агентство SANA.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщило, что Вашингтон намерен развернуть контингент на авиабазе в Дамаске якобы для помощи в реализации будущего соглашения о безопасности между САР и Израилем.

"Информация, опубликованная агентством Рейтер о базах США в Сирии, не соответствует действительности"

– МИД Сирии

