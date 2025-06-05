Дагестан вошел в пятерку регионов РФ по спросу на детские лагеря

Спрос на детские лагеря в России увеличился в 3,4 раза за последний год. По данным исследования, Дагестан попал в топ-5 регионов по росту популярности подобного отдыха.

Дагестан попал в рейтинг регионов России по росту спроса на детские лагеря, согласно данным платформы "Авито услуги".

В их исследовании говорится, что за последний год интерес россиян к отдыху в детских лагерях в целом значительно увеличился: спрос вырос в 3,4 раза.

Чаще всего родители для своих детей выбирают полноценные летние смены. При этом растет популярность спортивных, дневного пребывания и языковых лагерей.

Помимо Дагестана, детские лагеря пользуются спросом в Подмосковье, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Калининградской области.

Вместе с популярностью выросли и цены на отдых в детских лагерях. Без учета проезда средняя стоимость доходит до 70-100 тыс рублей за смену, что на 20% больше показателей прошлого года.