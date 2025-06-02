Дагестан ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном

Как сообщил глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, Дагестан обсуждает с Баку восстановление прямого авиасообщения, которое было приостановлено в декабре прошлого года.

Власти Дагестана ведут переговоры о возобновлении прямых полетов в Азербайджан, заявил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Ведутся переговоры по возможности возобновления регулярного авиасообщения с Азербайджаном"

– Абдулмуслим Абдулмуслимов

По словам чиновника, республика также планирует запустить прямое авиасообщение с Ираном и Грузией. Абдулмуслимов также рассказал, что в этом году будет запущено прямое авиасообщение с Калугой, Волгоградом, Чебоксарами и Нарьян-Маром, передает РИА Новости.

Напомним, что авиасообщение между Дагестаном и Азербайджаном было прервано в декабре 2024 после катастрофы самолета авиакомпании AZAL, который следовал по маршруту Баку-Грозный.