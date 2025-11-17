Вестник Кавказа

Дагестан в 1,5 раза превысил план по туристическому налогу

Дагестан в 1,5 раза превысил план по туристическому налогу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поступления туристического налога в Республике Дагестан за период 3 кварталов 2025 года оказались на 45% выше ожидаемого показателя, сообщили в Министерстве туризма региона.

В ведомстве отметили, что за период трех кварталов текущего года сбор турналога достиг 45 млн руб, при ожидаемых 31 млн руб.

Туристический налог был введен в Республике Дагестан в 2025 году, полученные средства по плану направляются на улучшение и развитие туристической сферы, повышение уровня инфраструктуры региона. Размер сбора — 1% от стоимости проживания.

