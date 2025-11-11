Столица Дагестана прирастет новым курортным комплексом

В наступающем 2026 года в столице Дагестана Махачкале заработает новый курортный комплекс "Атлантис Марина" – он откроется на берегу Каспийского моря и будет включать в себя восемь зданий и сопутствующую инфраструктуру.

"В Махачкале на 95% выполнены мероприятия по реализации инвестпроекта строительства крупного гостинично-курортного комплекса "Атлантис Марина". Общая стоимость проекта оценивается в 5 млрд рублей"

- пресс-служба городской администрации

Курортно-туристический комплекс расположен на участке площадью 3,2 га, в его состав входят восемь зданий различной высоты, медицинский центр, апарт-отели, а также пляж с прогулочной зоной, душевыми, шезлонгами и прочими обязательными атрибутами, передает "Это Кавказ".

Сейчас на территории комплекса ведутся работы по благоустройству и озеленению.

Крупнейшие туроператоры страны уже сообщают о повышенном интересе туристов к таким объектам размещения и отдыха высокого уровня, а значит, с введением в строй нового комплекса Махачкала еще привлекательнее для туристов, сообщил мэр дагестанской столицы Джамбулат Салавов.