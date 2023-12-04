Дагестан планирует запустить 14 новых промышленных проектов

В наступающем 2024 году власти Дагестана планируют внедрить в регионе 14 новых инвестиционных проектов в сфере промышленности почти на 6 млрд рублей.

Промышленность Дагестана получит из федерального бюджета 5,9 млрд рублей на реализацию 14 новых проектов, сообщило в своем Telegram-канале правительство республики.

"Это проекты в строительной, стекольной, швейной, обувной и мебельной отраслях. Реализация этих проектов позволит создать более 1,3 тыс новых рабочих мест"

- председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов

Государственную поддержку получат и те дагестанские предприятия, которые испытывают проблемы с поставками сырья и комплектующих: в этом им поможет Фонд развития промышленности, добавил премьер-министр, передает "Интерфакс".

Уже сейчас Минпромторг Дагестана мониторит 35 инвестпроектов в сфере промышленности, 15 из которых - республиканские.