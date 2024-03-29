Дагестанских обувщиков заподозрили в неуплате налогов

У налоговиков возникли вопросы к руководству крупного дагестанского предприятия по производству обуви – в ведомстве недосчитались налогов на 121 млн рублей, в неуплате которых подозревают производителей.

Больше сотни миллионов рублей налогов недополучили дагестанские налоговые службы от крупного предприятия, занимающегося выпуском обуви в Дагестанских огнях, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, руководство коммерческой организации расположенной в городе Дагестанские Огни, осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность в сфере производства обуви, уклонилось от уплаты налогов за 2019-2021 годы на сумму свыше 121 млн рублей, чем причинило ущерб государству в особо крупном размере"

- пресс-служба СКР

В отношении коммерческой организации возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, Следователи изымут его документацию и проведут налоговую судебную экспертизу, передает "Интерфакс".

По итогам расследования будет установлена точная сумма налогов, которые руководству предприятия придется перечислить в бюджет региона.