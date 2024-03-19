Грузия начала терять позиции в экономике

В ходе политических баталий по поводу принятия нового закона об иноагентах власти Грузии совершенно потеряли контроль за внешнеторговым оборотом страны, который продолжает падать – за первых три месяца нынешнего года он снизился на 6,5%.

Экономика Грузии неожиданно пошла на спад на фоне политических баталий, развернувшихся вокруг принятия закона об иноагентах – так, экспорт страны за три месяца 2024 года составил $1,3 млрд, потеряв 9,3% в сравнении с прошлым годом, а внешнеторговый оборот Грузии за тот же период упал на 6,5% и составил почти $4,7 млрд без учета неорганизованной торговли, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Уменьшился и импорт – он составил всего $3,4 млрд, что на 5,3% меньше чем годом ранее за тот же период, передает Sputnik Грузия.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что еще в феврале экономика Грузии росла семимильными темпами – реальный ВВП страны показал рост на 9,5% по сравнению с тем же периодом минувшего 2023 года, причем за счет новых частных компаний страны. При этом значительный рост показали обрабатывающая промышленность, строительство, научно-техническая сфера, ИКТ и транспорт. В целом в январе-феврале ВВП страны вырос на 7,7%, хотя ожидалось, что по прогнозам правительства он в текущем году продемонстрирует рост в 5,2%.