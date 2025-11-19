Дагестан отправил в Азербайджан первую экспортную партию риса

После пятилетнего перерыва Дагестан возобновил экспорт риса, выращенного на полях республики – первая его партия, произведенная работниками рисоводческого предприятия "Нива", отправилась в соседний Азербайджан.

Первая экспортная партия ценной крупы была сформирована в сотрудничестве Центра с дагестанским предприятием "Нива", специализирующимся на выращивании, переработке и фасовке риса, передает "Это Кавказ".

Пока ограничения на экспорт риса в республике остаются, но Дагестан продолжит заниматься поиском новых рынков сбыта для местных производителей, отметили в Центре поддержки экспорта.

Урожай риса в минувшем 2024 году в Дагестане составил 160 тыс т, увеличившись на 10 тыс т по сравнению с 2023 годом, кроме того, в республике под экзотическую культуру выделили еще 2 тыс га площадей.

В ближайшем будущем дагестанские рисоводы намерены удвоить урожай риса за счет новых рисовых чеков и развития мелиорации, при этом большую часть урожая будут перерабатывать на предприятиях в республике: в феврале текущего 2025 года строительство рисоперерабатывающего завода началось в Тарумовском районе республики.