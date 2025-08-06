Дагестан обзаведется пятью туристическими объектами

В Дагестане реализуют пять новых туристических объектов. Руководство республики рассчитывает на экономический рост и развитие рабочих мест.

Дагестан приступит к реализации пяти новых туристических объектов на основе льготного кредитования, сообщает пресс-служба республиканского министерства туризма.

Как заявили в ведомстве, из федерального бюджета при поддержке министерства экономического развития России на развитие туристической сферы в Дагестане выделят 16,6 млрд рублей.

Отмечается, что проекты направлены на появление современной инфраструктуры, способной принимать туристов круглогодично.

В Минтуризма добавили, что это станет важным шагом к превращению Дагестана в полноценный курортный сезон.

Кроме того, в министерстве выразили надежду, что проекты поспособствуют экономическому росту и развитию рабочих мест в республике.