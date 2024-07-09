Дагестан обесточен после аварии на Ростовской АЭС

После аварии на Ростовской АЭС Дагестан также оказался в зоне отключения электроэнергии. На месте ведутся восстановительные работы.
Республика Дагестан вслед за другими регионами Северного Кавказа и Юга России оказалась в зоне масштабного отключения электричества, которое произошло из-за аварий на ростовских АЭС.
«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления»
– Минэнерго региона
Уточняется, что сейчас энергоснабжение приостановлено в Дербенте и Кизилюрте, также попал в зону отключения Хасавюрт и более 10 районов республики.