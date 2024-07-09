Вестник Кавказа

Дагестан обесточен после аварии на Ростовской АЭС

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После аварии на Ростовской АЭС Дагестан также оказался в зоне отключения электроэнергии. На месте ведутся восстановительные работы.

Республика Дагестан вслед за другими регионами Северного Кавказа и Юга России оказалась в зоне масштабного отключения электричества, которое произошло из-за аварий на ростовских АЭС.

«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления»

– Минэнерго региона

Уточняется, что сейчас энергоснабжение приостановлено в Дербенте и Кизилюрте, также попал в зону отключения Хасавюрт и более 10 районов республики.

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