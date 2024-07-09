Вестник Кавказа

Президент Турции сообщил о настрое на развитие отношений с Россией и Китаем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Турция заинтересована в развитии многостороннего сотрудничества с РФ и КНР, сообщил президент республики. По его словам, оно включает в себя развитие связей в торговле, туризме и многое другое.

Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях. Такое заявление сделал 16 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабмина.

Глава государства подчеркнул, что на полях саммита ШОС в Казахстане у него состоялся ряд важных встреч, которые, как он считает, приведут к очень благоприятным результатам.

"Мы полны решимости улучшить наше сотрудничество с Россией и Китаем во всех областях - от торговли, туризма, транспорта до инвестиций"

– турецкий лидер

Он акцентировал внимание на том, что Турция намерена вывести свою торговлю на более сбалансированный и устойчивый уровень с инвестиционными партнерами.

"Наши двери широко открыты для всех видов инвестиций, которые обеспечат добавленную стоимость для экономики нашей страны. При условии, что инвестиционный вопрос не будет использоваться в качестве политического рычага"

– Реджеп Тайип Эрдоган

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1230 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

СМИ: на саммите НАТО о мире говорил только Эрдоган

СМИ: на саммите НАТО о мире говорил только Эрдоган

Турция собирается стать полноправным членом ШОС

Турция собирается стать полноправным членом ШОС

Первый грузовой поезд отправился по новому маршруту Срединного коридора

Первый грузовой поезд отправился по новому маршруту Срединного коридора

Турция ввела пошлину на ввоз китайских машин

Турция ввела пошлину на ввоз китайских машин

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы