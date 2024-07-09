Президент Турции сообщил о настрое на развитие отношений с Россией и Китаем

Турция заинтересована в развитии многостороннего сотрудничества с РФ и КНР, сообщил президент республики. По его словам, оно включает в себя развитие связей в торговле, туризме и многое другое.

Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях. Такое заявление сделал 16 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабмина.

Глава государства подчеркнул, что на полях саммита ШОС в Казахстане у него состоялся ряд важных встреч, которые, как он считает, приведут к очень благоприятным результатам.

"Мы полны решимости улучшить наше сотрудничество с Россией и Китаем во всех областях - от торговли, туризма, транспорта до инвестиций"

– турецкий лидер

Он акцентировал внимание на том, что Турция намерена вывести свою торговлю на более сбалансированный и устойчивый уровень с инвестиционными партнерами.

"Наши двери широко открыты для всех видов инвестиций, которые обеспечат добавленную стоимость для экономики нашей страны. При условии, что инвестиционный вопрос не будет использоваться в качестве политического рычага"

– Реджеп Тайип Эрдоган