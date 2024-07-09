Дагестан окажет помощь семьям погибших в Чечне земляков

Власти Дагестана выплатят компенсации родственникам погибших в Чечне земляков. Согласно последним данным, жертвами взрыва стали 5 человек.

В Дагестане выплатят по 1 млн рублей семьям граждан, погибших в результате взрыва газовых баллонов в Чечне. Об этом сказано в Telegram-канале администрации главы РД.

"Дагестан окажет поддержку пострадавшим при взрыве газовых баллонов в Чечне жителям республики. По поручению Сергея Меликова семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести – до 500 тысяч рублей"

– пресс-служба администрации

Что произошло?

Накануне на стройплощадке в чеченском селе Башин-Кали взорвались газовые баллоны. Согласно последним данным, погибли 5 человек, среди которых есть жители Дагестана. Различные травмы получили свыше 25 человек.