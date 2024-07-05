Водителю грузовика вынесли приговор за гибель юных спортсменов на Ставрополье 

Суд определился с наказанием водителю фуры, наехавшему на группу несовершеннолетних велосипедистов на Ставрополье. Авария унесла жизни нескольких детей.

В Ставропольском крае осудили водителя, по чьей вине погибли несколько учащихся спортивной школы. Об этом сказано в заявлении регионального управления СКР.

Авария произошла в Предгорном округе прошлым летом.

"Установлено, что 23 августа 2023 года на участке дороги "Р-217 Кавказ М-4 Дон, объезд города Пятигорска" водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на команду спортсменов. В результате ДТП погибли трое несовершеннолетних детей-велосипедистов"

– пресс-служба управления

Суд приговорил водителя к 6,5 годам лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии-поселении. В течение трех лет мужчина также не сможет управлять транспортными средствами.