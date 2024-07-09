В Джейрахском районе снова воспламенился лес

В горах Ингушетии снова разгорелся лесной пожар. Речь о Арамхинском лесничестве в горном Джейрахском районе.

В высокогорном Джейрахском районе снова – после уже потушенного сегодня лесного пожара –занялся массив. Спасатели отмечают, в настоящее время пожар охватил пять гектаров.

«На территории Арамхинского лесничества в горном Джейрахском районе республики произошел новый пожар. Его площадь составляет 5 га, возгорание возникло рядом с участком, на котором был ликвидирован пожар утром 16 июля»

– пресс-служба ГУ МЧС по региону

Предварительная версия не исключает того, что изначально огонь мог вспыхнуть на соседнем участке. Не исключено, что это связано с продолжительной жаркой засушливой погодой. В настоящее время на месте работают огнеборцы и спецтехника. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.