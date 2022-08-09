В школах Северной Осетии вводят биатлон

Пять школ Северной Осетии получат оборудование для занятий биатлоном. Об этом рассказали в региональном Минспорта.

Власти Северной Осетии объявили о планах установки специализированного оборудования для занятий биатлоном в пяти учебных заведениях. Это открывает новые возможности для развития спортивных навыков у учащихся.

«Пять школ получат в этом году оборудование для занятий биатлоном. Их передаст благотворительный фонд поддержки и развития физкультурно-спортивных мероприятий „Биатлон готов к труду и обороне“»

– пресс-служба Минобрнауки республики

Также предполагается подготовка специального оборудования, включающего в себя апгрейды, винтовки с пневматикой, установки с мишенями. Это позволит школьникам Северной Осетии познакомиться с данным видом спорта ближе.

Отметим, что занятия биатлоном могут способствовать не только физическому развитию школьников, но и формированию лидерских качеств, самодисциплины, стрессоустойчивости и целеустремленности.