Вестник Кавказа

В школах Северной Осетии вводят биатлон

В школах Северной Осетии вводят биатлон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пять школ Северной Осетии получат оборудование для занятий биатлоном. Об этом рассказали в региональном Минспорта.

Власти Северной Осетии объявили о планах установки специализированного оборудования для занятий биатлоном в пяти учебных заведениях. Это открывает новые возможности для развития спортивных навыков у учащихся.

 «Пять школ получат в этом году оборудование для занятий биатлоном. Их передаст благотворительный фонд поддержки и развития физкультурно-спортивных мероприятий „Биатлон готов к труду и обороне“»

– пресс-служба Минобрнауки республики

Также предполагается подготовка специального оборудования, включающего в себя апгрейды, винтовки с пневматикой, установки с мишенями. Это позволит школьникам Северной Осетии познакомиться с данным видом спорта ближе.

Отметим, что занятия биатлоном могут способствовать не только физическому развитию школьников, но и формированию лидерских качеств, самодисциплины, стрессоустойчивости и целеустремленности.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2145 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорты СКФО обновятся к 2028 году

Аэропорты СКФО обновятся к 2028 году

Туристы на Северном Кавказе выбирают апартаменты

Туристы на Северном Кавказе выбирают апартаменты

Землетрясение произошло в Северной Осетии

Землетрясение произошло в Северной Осетии

Курорт Цей в Северной Осетии решили не развивать

Курорт Цей в Северной Осетии решили не развивать

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы