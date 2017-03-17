Мощнейшая зарядная станция для авто появилась в Северной Осетии

Самая мощная зарядная станция для автомобилей в России заработала в столице Северной Осетии (неподалеку от Военно-Грузинской дороги). Открытие станции анонсировал глава республики.

В Северной Осетии, в городе Владикавказ, была запущена самая мощная в России электрозарядная станция для автомобилей. Расположенная недалеко от Военно-Грузинской дороги, она предназначена для обслуживания автотуристов и местных жителей, использующих электромобили.

«В Северной Осетии появилась самая мощная в России электрозарядная станция для автомобилей. Мы приложили максимум усилий, чтобы настоящий рекордсмен появился именно у нас в республике. Мероприятие отмечено в Книге рекордов России как запуск самой мощной электрозарядной станции в стране - нам вручили соответствующий сертификат»

– глава республики Сергей Меняйло

Главное достоинство данной станции – ее уникальная мощность – 450 кВт. Это значительно превосходит большинство других зарядных устройств, что позволяет быстро и эффективно заряжать электромобили. Благодаря такой скорости зарядки водители могут провести минимум времени на заправке и быстро продолжить свое путешествие.

Еще одним преимуществом электрозарядной станции является ее удобное расположение вблизи загруженной дороги. Это существенно упрощает доступ к зарядному устройству и делает процесс зарядки более комфортным для водителей.

Следует отметить, что эта станция оборудована современным оборудованием, позволяющим не только заряжать электромобили, но и предоставлять дополнительные сервисы, такие как мониторинг состояния аккумулятора, оплата услуг через мобильное приложение и многое другое.