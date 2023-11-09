Дагестан может принять палестинских беженцев

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о готовности республики разместить палестинских беженцев при принятии соответствующего решения на уровне государства, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Он отметил, что Дагестан намерен в первую очередь принять женщин и детей. Меликов поручил правительству проработать данный вопрос оперативно.
«Помощь народу Палестины не будет ограничиваться только отправкой гуманитарного груза. В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана»
- Сергей Меликов
Ранее с подобной инициативой выступили в Чеченской Республике. Там заявили, что регион готов принять 250 палестинских беженцев.
Напомним, Дагестан сегодня отправил жителям сектора Газа 30 т гуманитарной помощи. Ее доставили спецбортом МЧС в Египет. Всего дагестанцы собрали более 100 т помощи.