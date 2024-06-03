Дагестан и Узбекистан создадут совместное предприятие

Совместное предприятие по производству стекловолокна создадут Дагестан и Узбекистан. Создание совместного предприятия позволит странам повысить конкурентоспособность продукции и расширить ассортимент.

Дагестан и Узбекистан намерены создать совместное предприятие по производству стекловолокна.

«Мы совместно с предпринимателями Республики Узбекистан прорабатываем вопрос создания совместного предприятия. Мы делаем стекольные шарики, экспортируем их, а в Узбекистане на совместном предприятии из них будут делать стеклянное волокно»

– председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов

Стекловолокно обладает рядом преимуществ, таких как высокая прочность, огнеупорность, химическая стойкость. Оно используется в производстве композитных материалов, изоляционных материалов, строительных конструкций и многих других областях. Создание совместного предприятия позволит обеим странам сэкономить ресурсы, повысить конкурентоспособность продукции и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

После запуска производства стекловолокна на совместном предприятии, Дагестан и Узбекистан планируют начать экспорт продукции за рубеж. Потенциальными партнерами могут стать страны СНГ. Экспортные поставки позволят увеличить объем производства, создать новые рабочие места и увеличить экономический потенциал обеих стран.