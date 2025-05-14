Дагестан и Азербайджан будут совместно выращивать оливки

Азербайджанские специалисты помогут дагестанским аграриям посадить и ухаживать за оливковым садом, который вскоре раскинется на площади в 50 гектаров в южном Дагестане.

Азербайджан планирует инвестировать в развитие садоводства в соседнем Дагестане - проект подразумевает высадку оливковых деревьев на землях Магарамкентского и Дербентского районов юга Дагестана на площади 50 га.

Соглашение о реализации проекта сегодня на полях ПМЭФ-2025 подписали аграрии Дагестана и Азербайджана, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана, передает ТАСС.

"Соглашение предусматривает реализацию инвестпроекта по закладке оливкового сада и создание производства оливкового масла в Дагестане. Инвесторы планируют приступить к реализации проекта уже в конце этого года"

- правительство Дагестана

Причем 50 га оливковых деревьев – это только первый этап сотрудничества аграриев двух стран: дагестанский инвестор, компания "Пош", специализирующаяся на производстве вяленых томатов, слив и прочей сельхозпродукции с использованием оливкового масла, в дальнейшем с помощью азербайджанских коллег планирует расширять садовые угодья, рассказал глава центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев.

Инвестиции в проект будут распределены в соотношении 30 на 70 – большую часть средств вложит дагестанская компания, добавил Абаскулиев.