Члены "Гражданского договора" соревнуются в преданности Пашиняну

Правящая в Армении партия премьер-министра страны Никола Пашиняна развернула настоящий конкурс на верность своему лидеру – целью нападок партийных активистов становятся политические оппоненты.

Правящая в Армении партия премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" развернула целую эпопею - конкурс на верность лидеру, пишет газета "Грапарак".

"В преддверии выборов, чтобы найти свое место под солнцем, депутаты от правящей партии используют самый возмутительный лексикон с трибуны №1 страны в адрес своих коллег по оппозиции в надежде, что Никол Пашинян оценит их верность и преданность и включит в партийный избирательный список 2026 года или предоставит какое-то место под солнцем власти"

- "Грапарак"

Агрессия партийных депутатов принимает прямо-таки угрожающие формы – с каждым днем они становятся все неуправляемее, демонстрируя параноидальную агрессию не только к оппонентам, но и к общественности, а что страшнее всего - к самому парламентскому институту страны, пишет NEWS.am.

Накануне они вели тяжелые бои с Кочарянами, после чего оппозиционеры покинули зал заседаний и не вернулись.

По сути, невинное обсуждение отчета Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), предоставленного главой ведомства Месропом Месропяном, превратилось в обвинительные речи с неприятным и уличным лексиконом, крайне далекие от политики и цивилизованности, - отмечает издание.

Напомним, в последних числах апреля внесистемная армянская оппозиция инициировала проведение процедуры импичмента премьера Никола Пашиняна. Оппозиционеры убеждены, что ненавистный им режим правящей партии удастся ликвидировать путем судебного следствия в отношении первого лица государства.

По действующему законодательству, чтобы выразить парламентское недоверие премьеру за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107, однако правящая партия "Гражданский договор" сосредоточила в своих руках 69 мандатов, а в рядках партии власти нет никаких намеков на политический раскол, и тем более симпатий к кочяряновскому блоку и примкнувшему к нему блоку "Честь имею".