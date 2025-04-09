Объявят ли импичмент Пашиняну?

В последних числах апреля внесистемная армянская оппозиция инициировала проведение процедуры импичмента премьера Никола Пашиняна. О том, сможет ли оппозиция смести Пашиняна или это очередная весенняя кампания по дезорганизации ситуации в стране расскажем в этом материале.

Оппозиционеры убеждены, что ненавистный им режим правящей партии можно ликвидировать путем судебного следствия в отношении первого лица государства.

У оппозиции нет шансов объявить импичмент?

Объявить импичмент Пашиняну предложили общественные активисты из малозаметного движения «Не дремлем» (на армянском Артун енк) Эдгар Казарян и Нарек Малян, направив всем депутатам Национального собрания письма с призывом поддержать их. По действующему законодательству, чтобы выразить парламентское недоверие премьеру за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. В парламенте есть две оппозиционные фракции: «Честь имею» и кочаряновский блок «Армения», куда входит 34 депутата. При этом правящая партия «Гражданский договор» сосредоточила в своих руках 69 мандатов. Еще четыре депутата обладают независимым статусом. Первыми на призыв «недремлющих» откликнулись депутаты блока «Армения», предложив предоставить недостающие голоса для проведения процедуры.

Чтобы выдвинуть подобную инициативу, парламентская оппозиции должна предварительно оценить шансы на ее успех, поскольку для политических процессов подобного масштаба необходимо заручиться поддержкой уверенного парламентского большинства (в пределах 90%). Однако ни одна, ни вторая оппозиционные фракции не располагают ресурсами для начала процедуры импичмента.

Кроме того, в рядках партии власти нет никаких намеков на политический раскол, и тем более симпатий к кочяряновскому блоку и примкнувшему к нему блоку «Честь имею». Если бы у оппозиции действительно было необходимое количество голосов в поддержку импичмента, или хотя бы сигналы от членов правящей партии о готовности поддержать процесс, необходимые шаги уже давно были бы предприняты.

Импичмент опасен для оппозиции?

Популистская инициатива провести процедуру импичмента в нынешних политических реалиях лишь на руку премьеру. В случае ее провала вступит в силу шестимесячный мораторий, предусмотренный законом, в течение которого повторная попытка импичмента будет невозможна. К тому моменту может начаться новый избирательный цикл.

Формирование необоснованных ожиданий от процесса, заведомо обреченного на провал, приведет к разложению протестного потенциала, который по-прежнему представлен в Армении обособленными оппозиционными группами, а не единым фронтом. Так как армянская общественность не первый год пребывает в состоянии политической фрустрации, вероятный провал инициативы импичмента повлечет за собой общественное разочарование и апатию. В таком случае парламентская оппозиция может окончательно утратить авторитет в глазах общества.

Оппозиция не готова объявить импичмент?

В пользу инициативы выступила лишь одна оппозиционная фракция «Честь имею», чьи депутаты в преддверии празднования дня Победы поставили свои шесть подписей под предложением поддержать кандидатуру бывшего президента Роберта Кочаряна, если ее предложит другая оппозиционная фракция «Армения».

В самой «Армении» депутаты были настроены крайне скептически, посчитав инициативу активистов дешевым пиаром и стремлением отвлечь фракцию от намеченных ею целей и задач. В понимании опытных депутатов, бесперспективная инициатива влечет опасность для самой оппозиции, поскольку может привести к ее замене в стенах Национального собрания на следующих парламентских выборах.