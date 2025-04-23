Вестник Кавказа

Пашинян отказался от проведения досрочных парламентских выборов

Пашинян отказался от проведения досрочных парламентских выборов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Армении Пашинян не намерен проводить досрочные выборы в парламент. С его слов, правительство продолжает работать в штатном режиме.

Досрочных парламентских выборов не будет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с журналистами.

"Мы не собираемся проводить досрочные парламентские выборы. Правительство работает в плановом режиме"

- Никол Пашинян

Он объяснил слухи о его намерении инициировать досрочные парламентские выборы активным общением с гражданами "без посредников".

Напомним, что следующие выборы в парламент Армении должны состоятся в 2026 году. Ранее оппозиция заявила, что готова начать процесс импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна. Под соответствующим заявлением свои подписи поставили все шесть депутатов националистической фракции парламента "Честь имею".

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