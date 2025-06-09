"Черный волк" Назим Садыхов нокаутом сразил бразильского соперника

Зрителей UFC Fight Night, впервые в истории проходившего в крупнейшем спортивно-концертном комплексе столицы Азербайджана, больше всего поразил поединок азербайджанца Назима Садыхова и бразильца Николоса Мотты.

В крупнейшем спортивно-концертном комплексе столицы Азербайджана Baku Crystall Hall прошел первый в истории турнир UFC: собравшиеся на UFC Fight Night зрители смогли увидеть сразу 12 боев, но, конечно, самым зрелищным стал поединок между представителем Азербайджана "Черным волком" Назимом Садыховым и бразильцем Николосом Моттой.

В первом раунде Назим едва не проиграл – на него обрушился шквал атак Моты, и азербайджанский спортсмен пропустил более 50 ударов, а рефери чуть не остановил бой, , передает Trend.

Однако во втором раунде ситуация кардинально поменялась: азербайджанский боец собрался, и… перехватил инициативу, а затем мощным ударом нокаутировал бразильца.

"Назим нанес сопернику в общей сложности 98 ударов, что является сумасшедшим темпом для боя, который закончился во втором раунде. 65 против 64 ударов в голову, и в сумме 159 ударов в первом раунде"

- Дана Уайт

Поединок однозначно признали лучшим боем вечера, а его участники получили по $100 тыс, - сказал на пресс-конференции президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт.

Сам Назим после триумфальной победы был скромен, заявив: "Мы находимся в Азербайджане - здесь я никогда не сдамся. Да здравствует Азербайджан! Я всю душу отдам за Азербайджан!".

Уже позже, на пресс-конференции, "Черный волк" отметил, что противник был достаточно силен, он смешивал удары по голове и по корпусу, но и это не смогло привести к победе, добавив: "Мы сражались в Азербайджане. Я отдам жизнь за свою страну, мое сердце бьется во имя Азербайджана!".

Назима Садыхова поддержал действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили, он искренне радовался за победу друга.