Турнир UFC впервые проходит в Баку

Столица Азербайджана впервые в своей истории принимает турнир Ultimate Fighting Championship (UFC). Зрители увидят 12 поединков, основной из них - экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом и экс-претендентом на этот титул Халилом Раунтри.

В Баку в эти минуты проходит историческое событие: столица Азербайджана принимает турнир UFC – UFC Fight Night.

Бои проходят в зале Baku Crystall Hall. В первых рядах на трибунах – президент UFC Дэйна Уайт, знаменитые бойцы, в том числе действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили и лидер рейтинга промоушена в полусреднем весе Белал Мухаммад.

В общей сложности запланировано 12 схваток: половина в основном карде, вторая половина – в предварительном.

В ключевом поединке в октагон выйдут экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл и бывший претендент на этот титул Халил Раунтри.

Еще один важный поединок состоится между легковесами азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и бойцом из Чили Игнасио Бахамондесом.

В поединках примут участие также представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофик Мусаев: первый сразится с бразильцем Николасом Моттом, второй – с представителем Кыргызстана Мыктыбеком Оролбаем.