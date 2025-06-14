Турнир UFC впервые проходит в Баку

В Баку в эти минуты проходит историческое событие: столица Азербайджана принимает турнир UFC – UFC Fight Night.
Бои проходят в зале Baku Crystall Hall. В первых рядах на трибунах – президент UFC Дэйна Уайт, знаменитые бойцы, в том числе действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили и лидер рейтинга промоушена в полусреднем весе Белал Мухаммад.
В общей сложности запланировано 12 схваток: половина в основном карде, вторая половина – в предварительном.
В ключевом поединке в октагон выйдут экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл и бывший претендент на этот титул Халил Раунтри.
Еще один важный поединок состоится между легковесами азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и бойцом из Чили Игнасио Бахамондесом.
В поединках примут участие также представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофик Мусаев: первый сразится с бразильцем Николасом Моттом, второй – с представителем Кыргызстана Мыктыбеком Оролбаем.