Ильхам Алиев принял президента UFC

Глава UFC Дана Уайт поблагодарил Ильхама Алиева за подготовку к первому турниру организации в Азербайджане.
Лидер Азербайджан Ильхам Алиев принял президента ведущей мировой организации по смешанным единоборствам UFC Дану Уайта, информирует официальный сайт президента республики.
Дана Уайт в ходе встречи отметил высокий уровень подготовки к турниру, поблагодарив Ильхама Алиева за поддержку.
Лидер Азербайджана подчеркнул, что приход UFC в Азербайджан является знаменательным событием, которое укрепит статус республики как спортивной державы.
Отметим, что визит главы спортивной организации связан с предстоящим турниром UFC, который состоится в Баку 21 июня. В рамках турнира пройдет поединок Джамала Хилла и Халила Раунтри. Мероприятие станет первым под эгидой UFC в Азербайджане.