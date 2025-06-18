Вестник Кавказа

Ильхам Алиев принял президента UFC

Ильхам Алиев принял президента UFC
© Фото: сайт президента Азербайджана
Глава UFC Дана Уайт поблагодарил Ильхама Алиева за подготовку к первому турниру организации в Азербайджане.

Лидер Азербайджан Ильхам Алиев принял президента ведущей мировой организации по смешанным единоборствам  UFC Дану Уайта, информирует официальный сайт президента республики. 

Дана Уайт в ходе встречи отметил высокий уровень подготовки к турниру, поблагодарив Ильхама Алиева за поддержку. 

Лидер Азербайджана подчеркнул, что приход UFC в Азербайджан является знаменательным событием, которое укрепит статус республики как спортивной державы.  

Отметим, что визит главы спортивной организации связан с предстоящим турниром UFC, который состоится в Баку 21 июня. В рамках турнира пройдет поединок Джамала Хилла и Халила Раунтри. Мероприятие станет первым под эгидой UFC в Азербайджане.

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