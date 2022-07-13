Рафаэль Физиев рассказал о предстоящем бое на турнире UFC в Баку

Рафаэль Физиев, который подерется на турнире UFC в Баку, заявил, что его сопернику будет очень сложно. Бой с участием азербайджанца пройдет 21 июня.

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев на встрече с фанатами поделился мыслями по поводу предстоящего поединка в рамках турнира UFC в Баку.

Спортсмен подчеркнул, что его сопернику будет очень сложно. Он добавил, что его задача – продемонстрировать красивый и зрелищный бой для любителей ММА.

Напомним, предстоящий турнир Абсолютного бойцовского чемпионата впервые примет Азербайджан. Мероприятие состоится 21 июня в Baku Crystal Hall.

Стоит отметить, что оппонентом Физиева станет представитель Чили Игнасио Бахамондес.