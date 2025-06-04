Американский боец UFC оценил красоту Баку

В Азербайджан прибывают бойцы турнира UFC Fight Night. Один из них рассказал о красоте Баку и своих ожиданиях от боя.

Американский боец UFC Джамал Хилл поделился впечатлениями об Азербайджане и Баку, а также ожиданиями от предстоящего международного турнира в ходе пресс-конференции.

Спортсмен отметил, что красота Баку произвела на него большое впечатление.

"Город очень красив. Гостеприимство на высшем уровне. Меня ждет тяжелый бой. Однако я думаю только о победе. Я всесторонне подготовился к поединку"

- Джамал Хилл

Напомним, что Баку примет турнир UFC Fight Night 21 июня. Состязание пройдет в Бакинском кристальном зале. Джамал Хилл проведет бой со своим соотечественником Халилом Раунтри.