Вестник Кавказа

Американский боец UFC оценил красоту Баку

Американский боец UFC оценил красоту Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджан прибывают бойцы турнира UFC Fight Night. Один из них рассказал о красоте Баку и своих ожиданиях от боя.

Американский боец UFC Джамал Хилл поделился впечатлениями об Азербайджане и Баку, а также ожиданиями от предстоящего международного турнира в ходе пресс-конференции.

Спортсмен отметил, что красота Баку произвела на него большое впечатление.

"Город очень красив. Гостеприимство на высшем уровне. Меня ждет тяжелый бой. Однако я думаю только о победе. Я всесторонне подготовился к поединку"

- Джамал Хилл

Напомним, что Баку примет турнир UFC Fight Night 21 июня. Состязание пройдет в Бакинском кристальном зале. Джамал Хилл проведет бой со своим соотечественником Халилом Раунтри.

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