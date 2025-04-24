В Азербайджан приедут бывший и действующий чемпион UFC

Бывший и действующий чемпионы UFC станут звездными гостями турнира в Азербайджане. Он состоится в столице республики чуть менее чем через три недели.

Обладатель чемпионского пояса UFC в суперлегком весе Мераб Двалишвили (Грузия) и экс-чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад (США) приедут в Баку. Об этом пишут азербайджанские СМИ со ссылкой на Операционную компанию Baku City Circuit.

Цель поездки спортсменов в азербайджанскую столицу – турнир UFC, который состоится 21 июня.

Главным событием вечера станет поединок Джамала Хилла и Халила Раунтри.

В турнире также примут участие два азербайджанских бойца – Назим Садыхов и Тофик Мусаев.

Ранее сообщалось, что Хилл и Раунтри проведут бой в конце апреля в Канзас-Сити, однако из-за травмы одного из бойцов поединок пришлось перенести.