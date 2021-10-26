Тагир Уланбеков узнал имя нового соперника по турниру UFC в Баку

Россиянину Тагиру Уланбекову заменили соперника на турнире UFC в Баку. Мероприятие впервые состоится на территории Азербайджана.
Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков продолжает готовится к предстоящему турниру UFC в Баку.
У спортсмена сменился соперник, им стал Азат Максумов. Представитель Казахстана сменил японца Киоджи Хоригучи.
Стоит отметить, что боец из Японии отказался выходить в октагон против российского бойца по неизвестным причинам.
Сейчас дагестанец имеет три победы кряду. В рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC Тагир замыкает десятку.
Напомним, турнир промоушена состоится 21 июня в Баку. Мероприятие впервые пройдет на территории Азербайджана.