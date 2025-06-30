Вестник Кавказа

Человек подорвался на мине в Агдеринском районе

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Взрыв мины произошел сегодня в Азербайджане, в одном из сел Агдеринского района. Пострадавший выжил, но ему ампутируют ногу.

Мина взорвалась сегодня утром в Агдеринском районе Азербайджана.

ЧП случилось в селе Гасанкая. На противопехотной мине подорвался мужчина 1979 года рождения – это произошло, когда он пас скот в местности, которая пока не очищена от мин.

Пастух был ранен в левую ногу. Ему оказали первую помощь в ЦРБ Тертера – было остановлено кровотечение. Затем пострадавшего перевезли в Диагностический центр Барды, там ему делают ампутацию лодыжки.

Идет расследование, оно поручено прокуратуре Тертерского района.

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