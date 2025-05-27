Чечня и Ингушетия возглавили рейтинг регионов по росту онлайн-торговли

Наибольший рост интернет-продаж в РФ показали Чечня и Ингушетия: более 100% за первое полугодие.

Регионы Северного Кавказа – Чечня и Ингушетия – стали чемпионами по динамике роста интернет-продаж в стране, проинформировала российская Ассоциация компаний интернет-торговли.

За первое полугодие текущего года объемы онлайн-покупок в этих субъектах увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Общероссийская динамика также демонстрирует подъем: за шесть месяцев расходы жителей страны на онлайн-покупки достигли 5,3 трлн руб, что на 36% выше показателя 2024 года.

На рынке электронной коммерции РФ первую позицию занимает Москва с долей в 17,2%. Второе место – Московская область с долей 7,9%, третье – Санкт-Петербург с 6,2%.

По данным АКИТ за 2024 год, рынок онлайн-торговли на Северном Кавказе показал взрывной рост – плюс 60% год к году, до 116 млрд рублей. При этом доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж остается сравнительно небольшой, что объясняет эффект низкой базы. Рост онлайн-торговли в регионах Северного Кавказа обусловлен преимущественно улучшением логистики, активным развитием маркетплейсов и расширением доступа к быстрым способам доставки.