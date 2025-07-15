ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 18%

Центральный банк России во второй раз подряд уменьшил ключевую ставку. Теперь она составляет 18%. В то же время, регулятор обещает сохранять жесткость ДКП, которая позволит вернуться к цели по инфляции.

Центробанк России снова снизил ключевую ставку, стало известно по итогам заседания Совета директоров.

Она уменьшена на 200 б.п., до 18% годовых. При этом ставка снижается второй раз подряд – 6 июня она сократилась на 100 б.п., до 20%.

В пресс-релизе ЦБ говорится, что инфляционное давление на данный момент, в том числе устойчивое, падает более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Рост внутреннего спроса также замедляется.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста"

– Центробанк

При этом, обратили внимание в ЦБ РФ, регулятор намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню в следующем году. В рамках базового сценария средняя ключевая ставка должна находиться в диапазоне 18,8-19,6% годовых в нынешнем году и 12-13% годовых в будущем году, так что речь идет о длительном периоде жесткой денежно-кредитной политики.

Что касается новых решений по ставке, они будут зависеть от того, насколько устойчивым будет замедление инфляции, а также от динамики инфляционных ожиданий. Согласно прогнозу ЦБ РФ, с учетом нынешней ДКП, годовая инфляция снизится сократится до 6-7% в этом году, вернется к цели 4% в будущем году и останется на ней в дальнейшем.

Зачем ЦБ понижает ставку?

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о пользе снижения ключевой ставки для российской экономики.

"Это действительно принесет пользу всей нашей экономике, потому что кредиты станут доступнее и для населения, и для бизнеса. Возможно, благодаря этому произойдет некое оживление экономического роста с точки зрения рабочих мест и оплаты труда", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны, тенденция понижения ключевой ставки говорит о том, что постепенно инфляция уменьшается, и у бизнеса появляются стимулы для инвестирования собственных средств. То есть это в целом полезно для оживления экономической активности в стране", - отметил Александр Абрамов.

Экономист подчеркнул, что крайне высокие ставки по кредитам создавали большие проблемы бизнесу. "Темпы роста экономики упали в этом году до 1,4% при плановых 2,5%. Это критично. Бизнес называет основной причиной низкой рентабельности и нежелания инвестировать как раз высокую ключевую ставку", - напомнил он.

"Сегодняшнее решение создает, конечно, не все условия для того, чтобы ситуация резко изменилась, все-таки ставка понижена только до 18%, но по крайней мере задан тренд на то, что ситуация с кредитованием будет улучшаться. Для бизнеса это очень важный сигнал", - указал Александр Абрамов.

"С вероятностью 80% снижение ключевой ставки продолжится, на это сейчас ориентирован рынок, если анализировать ставки займов и депозитные ставки. С другой стороны, остаются риски, о которых не надо забывать. Бюджетная политика остается проинфляционной, и пока никто не знает, как именно тарифы ЖКХ или топливные цены повлияют на динамику инфляции. Так что остаются 20% вероятности, что ставка останется на 18% или будет даже повышена вновь", - заключил эксперт.