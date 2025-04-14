Вестник Кавказа

ЦБ Армении оставил неизменной ставку рефинансирования

ЦБ Армении оставил неизменной ставку рефинансирования
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совет Центрального банка Армении сегодня провел свое заседание, одним из вопросов которого было возможное изменение ставки рефинансирования. Однако после его обсуждения регулятор решил оставить ее на уровне 6.75 %.

Сегодня в Ереване прошло очередное заседание Совета Центрального банка Армении, сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

В ходе заседания его участники приняли решение не менять ставку рефинансирования на прежнем уровне – 6,75%, передает NEWS.am.

На прежнем уровне остались и сопутствующие ставки – так, ставка ломбардного репо, когда банки берут в долг у регулятора, осталась на уровне 8,25%, а ставка на средства, которые банки могут дать в долг ЦБ РА - 5,25%.

Напомним, на своем прошлом заседании, прошедшем 6 мая, Центральный банк Армении тоже оставил ставку рефинансирования неизменной, как и ставки ломбардного репо и привлечения денежных средств.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
780 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.