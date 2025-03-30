Бюджетная Армения: как дешево отдохнуть летом?

Самый дорогой отдых в Армении – зимний. В его стоимость входит питание, проживание в отапливаемых апартаментах вблизи или непосредственно на территории горнолыжных курортов. Лето - самый бюджетный период отдыха. Расскажем, как сэкономить на отдыхе в Армении в период летнего туристического сезона.

Как дешево поесть в Армении?

Еда в Армении недорогая, если речь не идет деликатесах. Национальная культура фастфуда сравнительно молодая, плюс ко всему армянские кафе и рестораны ориентированы на местное население, которое предпочитает проводить уикенды вне дома.

В Армении распространены уличные и придорожные базары, где предприимчивые пенсионеры молодые люди торгуют овощами и фруктами со своих огородов. Ценники очень демократичные, так как нереализованную продукцию никто не хочет уносить с собой или выбрасывать, ведь под жарким солнцем все быстро портится.

Кроме того, плоды и ягоды в Армении растут повсюду, а потому любители дикой природы могут сами собрать себе полезный завтрак или обед. Впрочем, армяне обязательно угостят домашней стряпней, поскольку встретить или проводить гостя голодным неприлично.

Как дешево утолить жажду в Армении?

Чистая вода продается в каждом киоске или магазине по самым бюджетным ценам. Дефицита воды в стране нет, так как ее проводят первым делом в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Питьевые фонтанчики (пулпулаки) есть во всех крупных городах. Они бесплатные, а вода в них чистая. Можно брать с собой одну или несколько пустых спортивных бутылок, чтобы не тратить деньги на воду.

Как дешево сходить на экскурсию в Армении?

Главная головная боль армянской туристической отрасли и одновременно радость для отдыхающих - неофициальные программы. В Армении почти везде можно воспользоваться услугами местных гидов, которые дешево (порой и бесплатно) проведут до нужного мест, попутно поведав об истории того или иного памятника. Впрочем, многое можно посетить и самим - практически ко всем армянским достопримечательностям доступ свободный, а кое-где есть подробные информационные таблички.

Где воспользоваться дешевой связью в Армении?

Лучше всего приобрести сим-карту местного оператора. Купить ее можно всех супермаркетах и салонах сотовой связи. Специального оформления карты не требуется. В Ереване и других крупных городах хорошо работает бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте.

Где снять недорогое жилье?

Армянские гостиницы, особенно те, которые открылись сравнительно недавно, встречают роскошными интерьерами и невысокими ценами. К примеру, двухместный номер в отеле курорта Джермук с питанием, а также лечебно-оздоровительными процедурами в среднем обойдется в 32 тыс. драм на двоих в сутки. Связано это с тем, что армянский гостиничный бизнес сравнительно молодой, а потому ориентирован привлечение как можно большего числа туристов. Если хочется найти место для ночлега дешевле, стоит обратить внимание на многочисленные хостелы, которые есть во всех крупных городах. Любители окунуться в местный колорит могут остановиться у частных домовладельцев. Армяне готовы принять у себя и предоставить отдельную комнату за небольшие деньги. Особо общительные люди могут завязать тесные контакты и останавливаться у знакомых армян бесплатно.