Часть жителей столицы Абхазии остались без воды из-за разрушенного оползнем гидроузла

Часть жителей Сухума сегодня остались без воды из-за схода грунта в районе выходного коллектора резервуара, обеспечивающего влагой четыре улицы абхазской столицы, турбазу и два пригородных села.

Жителям четырех улиц абхазской столицы, двух пригородных сел и турбазы придется 3-4 дня пользоваться привозной водой – причиной прекращения их водоснабжения стал сход грунта в районе выпускного коллектора резервуара для хранения ее запасов, сообщили в администрации города Сухума.

"В помещении, где располагается узел, соединяющий выход из резервуара с питающими трубами и подающими питьевую воду в город, произошел сход грунта и одна из стен помещения рухнула. Весь узел был обрушен"

- начальник УГХ Руслан Авидзба

Городские власти с завтрашнего утра организуют подвоз питьевой воды – грузовик-водовоз по мере опустошения резервуара будет делать по несколько рейсов в день, рассказал Авидзба, передает Sputnik Абхазия.

Ремонт займет как минимум 3–4 дня, его сложность заключается в труднодоступности узла и постоянной угрозе повторного схода грунта, отметили в горадминистрации.

Сотрудники "Водоканала" уже приступили к устранению повреждений и строительству нового гидроузла, также организована охрана места происшествия.

Известно, что без воды остались городские улицы Чанба, Апсильская, Братьев Зантария, Мушни Хварцкия, пригородные села Баслата и Дзыгута , а также верхние этажи многоэтажек на турбазе, добавили в столичной администрации.