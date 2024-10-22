Часть Майкопа на ночь осталась без света

Электроснабжения лишились свыше двух тысяч жителей Майкопа (столица Адыгеи), нет света и в ряде социальных объектов. Электрики обещают восстановить подачу энергии к утру.

ЧП на электросетях оставило без электричества часть населения Майкопа в Адыгее, рассказал мэр Геннадий Митрофанов.

По его словам, отключения света происходят в последние дни систематически. Причин тому несколько: это и жара, и высокий уровень потребления энергии, и общее состояние электросетей.

"В 18:40 мск зафиксировано отключение восточной части города, это более 2 тыс абонентов, социальные объекты"

– градоначальник

Мэр заверил, что работники Майкопской ТЭЦ ищут, где произошло повреждение – по всей видимости, это участок протяженностью километр. Возможно, подачу электричества удастся восстановить уже к утру.

Проверку по факту отключения начала городская прокуратура.