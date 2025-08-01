Бывший чиновник задержан за вымогательство в Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-чиновника с подельником в Ингушетии. Они занимались вымогательством.

В Ингушетии задержали бывшего чиновника и его подельника. Об этом сказано в сообщении ГУ МВД по СКФО.

"Один из задержанных – бывший чиновник из Ингушетии, а второй – житель Республики Северная Осетия - Алания, за плечами которого судимости за похищение человека, убийство, бандитизм, грабёж и незаконный оборот оружия"

– пресс-служба управления

В ГУ МВД по СКФО поведали, что подозреваемые несколько лет требовали у уроженца Ингушетии, проживающего в Москве, передать им право собственности на автомойку стоимостью более 27 млн рублей. Они угрожали физической расправой бизнесменом и его родственникам, если он этого не сделает.

По данному факту заведено уголовное дело. Один фигурант задержан, второго поместили под домашний арест.