Буйнакск частично остался без света

Часть Буйнакска остались без электричества из-за аварии. На месте ведутся восстановительные работы.
Авария оставила часть жителей Буйнакска без электроснабжения. Об этом информируется пресс-служба администрации города, уточняя, что причины аварии устанавливаются.
"Произошло аварийное отключение света в городе. Причины устанавливаются. Без света остались 9 тыс. людей, в том числе дети"
– пресс-служба администрации Буйнакска
Уточняется, что в результате аварии было приостановлено электроснабжение около двух десятков улиц.