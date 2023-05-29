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Буйнакск частично остался без света

Буйнакск частично остался без света
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Часть Буйнакска остались без электричества из-за аварии. На месте ведутся восстановительные работы.

Авария оставила часть жителей Буйнакска без электроснабжения. Об этом информируется пресс-служба администрации города, уточняя, что причины аварии устанавливаются.

"Произошло аварийное отключение света в городе. Причины устанавливаются. Без света остались 9 тыс. людей, в том числе дети"

– пресс-служба администрации Буйнакска

Уточняется, что в результате аварии было приостановлено электроснабжение около двух десятков улиц.

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