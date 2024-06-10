В Буйнакске стабилизировалась ситуация после массового отравления

Ситуация в Буйнакске стабилизировалась после массового отравления. Также в городе была проведена вакцинация от гепатита А.

Региональное управление Роспотребнадзора проинформировало о стабилизации ситуации после того, как в Буйнакске произошло массового отравления.

«Роспотребнадзор отмечает стабилизацию эпидемиологической ситуации по заболеваемости в Буйнакске. Ситуация стабилизировалась, пробы воды, исследованные в последние дни, указывают на соответствие воды санитарным требованиям»

– пресс-служба

Отмечается, что вспышку заболевания удалось подавить. Затем в городе жителей вакцинировали от гепатита А. Всего прививки получили 554 человека.