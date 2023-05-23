В Краснодаре вернули свет 3 тыс городских жителей

Опубликовано: 21:57, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодаре специалисты восстановили подачу электричества в дома 3 тыс человек. Ранее свет пропал у них из-за аварии, случившейся во вторник утром

В Краснодаре устранили последствия аварии, которая оставила без электричества около 3 тыс жителей Прикубанского округа. Об этом сообщили во вторник вечером в мэрии краевой столицы.

Там подчеркнули, что к настоящему времени электроснабжение удалось полностью восстановить.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за повреждения на линии 6-10 кВ в Прикубанском округе остались без света почти 3 тыс человек.